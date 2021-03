Al termine della vittoria sul Sassuolo, Rodrigo De Paul ha parlato a Sky: "Questa è la vera Udinese, sono contento. Siamo stati sfortunati con gli infortuni, ma la squadra ha avuto un cambio mentale. Sono molto contento dell'assist, il Tucu (Pereyra, ndr) lo merita tanto, è tra i più forti. Mi dà una mano anche in spogliatoio, sono molto contento. Per chiedere ai compagni di non mollare mai devo essere io il primo, dare l'esempio".