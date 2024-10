De Pieri è pronto, anche l'Inter ha il suo "Cole Palmer". Da Del Piero a Inzaghi, già trascinatore in Primavera

in Youth League viaggia senza problemi con un 4x4. Dopo il poker rifilato al Manchester City in trasferta nella gara d'esordio anche contro la Stella Rossa sono arrivati altri 4 gol e uno show che fa ben sperare per il proseguo di una stagione che, con Zanchetta in panchina al posto di Chivu, ha visto i nerazzurrini partire a fasi alterne nel nostro campionato. Protagonista assoluto delle due gare è stato senza ombra di dubbioche, di partita in partita si sta sempre più prendendo questa squadra sulle proprie spalle.Nato a, frazione di Casale sul Silein provincia di Treviso, ma ha sempre giocato fin da quando era piccolo da sottoerà con i ragazzi più grandi di lui. A 6 anni gioca nei campi in cemento dell'oratorio di Casale, poi a 9 anni entra a far parteche fin da subito segnala il ragazzo agli scout nerazzurri.dopo essere stato visionato dal vivo dall'allora responsabile del settore giovanile Roberto Samaden (oggi all'Atalanta) i nerazzurri l'hanno convocato a Milano.

All'epoca del viaggio di Samaden il responsabile della Liventina disse:anche lui cresciuto in Veneto, ma che rispetto a De Pieri era più attaccante e comunque destro di piede. Il talento nerazzurro è invece mancino e per questo i suoi modelli da cui cerca di "rubare" segreti e giocate sonodel Manchester United eoggi alla Roma.Come l'inglese ha infatti sia un ottimo senso del gol, ma anche un'eccellente qualità nei piedi.Giacomo è bravo a saltare l'uomo, ha una discreta velocità, ma, soprattutto un mancino affilato in grado sia di mettere in moto i compagni, sia di cambi di campo repentini e precisi.

Di anno in anno, fin dall'Under 17 è sempre stato uno dei migliori in rosa per gol e assist. L'anno scorso con l'Under 18, in una stagione conclusa con la sconfitta in semifinale scudetto per 4-3 dal Genoa vincitore, ha chiuso con 14 gol e 9 assist e quest'anno è già ripartito alla grande con 1 gol e 3 assist in 8 gare. È- L'Inter crede tantissimo in lui, lo ha già blindato con un contratto triennale e soprattutto ha già iniziato a fargli assaporare il clima della prima squadra. L'anno scorso, alternandosi fra Under 18, Primavera e Youth League,Fin dall'Under 16 e ora addirittura ancora una volta da sotto età in Under 20, De Pieri è sempre stato fra i convocati di alto livello fra gli Azzurrini.