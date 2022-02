Il centrocampista dell'Atalanta, Marten De Roon, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro la Juventus.



REAZIONE - "Siamo stati sempre in grado di reagire dopo i brutti risultati. Quella di stasera è una grande opportunità, ma è anche pericolosa perché la Juve è una squadra in forte crescita. Per noi è una grande opportunità per ripartire".



LEADER - "Io? Dico che ci sono sempre per dare equilibrio. La squadra sta bene e per noi stasera è importante essere compatti e difendere meglio rispetto alle ultime partite. Stasera possiamo vincere".