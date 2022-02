Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon ha commentato a DAZN la netta vittoria sulla Sampdoria: "Di solito le squadre vengono a Bergamo e giocano molto chiuse, così noi facciamo fatica a trovare l'ultimo passaggio. Mancano gli attaccanti, ma non vogliamo alibi. Non siamo stati al meglio, possiamo migliorare nei passaggi, nei movimenti, sull'entrare in area. Oggi abbiamo giocato tanto nella loro area ed è sembrata l'Atalanta di prima".



Sulla guerra in Ucraina: "Sono giorni difficili per tutti. Noi vediamo soprattutto Ruslan Malinovskyi in difficoltà perché è la sua famiglia, è il suo paese. Miranchuk è un grande compagno, parlano sempre tra loro, c'è amicizia. E' inspiegabile che nel 2022 parliamo ancora di guerra, ma fra loro c'è una grande amicizia e noi proviamo di squadra ad aiutare, anche se è difficile. Malinovskyi comunque ha reagito bene".