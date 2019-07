È volato in Argentina per realizzare uno dei suoi sogni sportivi. Giocare il Superclasico con la maglia del Boca Juniors. Nel giorno della presentazione di Daniele De Rossi ai gialloblu i bookmaker pensano già alla sfida contro il River Plate che lo vedrà protagonista: il caldissimo derby di Buenos Aires è in calendario per il prossimo 1° di settembre al Monumental e gli analisti Stanleybet hanno già messo nel mirino Capitan Futuro. Una rete nello stadio del River, riporta Agipronews, è data a 5 volte la scommessa. In partite del genere, si sa, l’atmosfera è sempre rovente e dunque era impossibile non pensare alla quota sul cartellino rosso a De Rossi, dato a 10 contro 1. Infine, sono state aperte anche le scommesse sul suo numero di presenze in campionato: l’ipotesi più probabile è quella tra le 11 e le 15, data a 1,85. Un numero compreso tra 16 e 23 è proposto a 2,50 mentre un massimo di 10 vale 3,50