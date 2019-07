Daniele De Rossi-Boca Juniors, ora è tutto pronto per l'inizio della nuova avventura. Il lungo corteggiamento di Burdisso ha convinto l'ex capitano della Roma ad accettare la nuova avventura con gli Xeneizes e adesso tutti i tasselli del puzzle sono andati al loro posto: come riferisce Sky Sport, sono stati definiti gli ultimi dettagli contrattuali e De Rossi si sta preparando per volare in Argentina, partenza prevista nel weekend, e mettere la firma nero su bianco che lo legherà al Boca.