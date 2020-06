Cambio di panchina in vista in casa Ascoli, che da poco ha esonerato Guillermo Abascal dopo le sconfitte subito con Cremonese e Perugia. Come scrive Tuttosport, tra i possibili candidati per la panchina bianconera ci sono Giuseppe Sannino – sollevato dall’incarico della squadra ungherese Honved a marzo – e Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma è molto vicino al ds Bifulco e dopo la parentesi in Argentina con il Boca Juniors aveva dichiarato che il suo futuro sarebbe stato in panchina. Magari, proprio con l’Ascoli potrebbe iniziare questa sua nuova avventura.