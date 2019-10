I bei momenti di un'accoglienza da vero e proprio campione sono ormai lontani ricordi; l'esperienza di Daniele De Rossi a Buenos Aires con la maglia del Boca Juniors è, fino ad ora, tutt'altro che positiva. Tra fastidi muscolari, difficoltà di ambientamento e panchine, l'ex giallorosso non è contento e medita un clamoroso dietro front. Stando a quanto riportato da Leggo, DDR starebbe valutando di salutare anzitempo l'Argentina. Ecco che, in caso di addio al Boca, la Fiorentina di Rocco Commisso sarebbe pronta a farsi nuovamente sotto per lui.