Daniele De Rossi, ex capitano della Roma, parla su Twitch in diretta dell'Inter di Antonio Conte: "Per l'Inter sarebbe importante vincere lo scudetto dopo la batosta europea. Essere secondi ora vuol dire che deve provarci fino alla fine. Non penso si nasconda con i suoi giocatori, li ha già settati su quell'obiettivo lì, non appena sono stati eliminati dalla Champions".