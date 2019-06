Futuro ancora in bilico per Daniele De Rossi. L'ex numero 16 della Roma sta ancora riflettendo su cosa fare, le offerte da valutare sono sempre quelle del Boca Juniors e di qualche club in MLS. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, non è da escludere l'ipotesi ritiro per il centrocampista di Ostia, che potrebbe recarsi a Coverciano per cominciare il corso da allenatore.