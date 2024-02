De Rossi rilancia Renato Sanches: in campo 71 giorni dopo l'ultima volta

Nel giorno del ritorno da titolare di Chris Smalling, contro il Torino all'Olimpico la Roma ritrova anche. Il centrocampsita portoghese ha rivisto il campo dopo più di due mesi, entrando nel finale al posto di Pellegrini:. In quell'occasione Josè Mourinho l'aveva fatto entrare all'inizio del secondo tempo al posto di Spinazzola, per poi toglierlo dopo poco più di un quarto d'ora per mettere Bove perché non contento di quello che stava facendo.- Da quel giorno ha saltato la partita col Napoli per un'infezione influenzale, è rimasto ko tutto il mese di gennaio a causa di una distorsione alla caviglia ed è andato in panchina nelle altre partite. Senza mai vedere il campo., e nel post partita ha parlato così del ritorno di Renato Sanches in campo: "Ovviamente sono contento che sia tornato a giocare".- In questa stagione Renato Sanches ha totalizzato dieci presenze tra campionato ed Europa League e. Per il resto della stagione il portoghese è rimasto spesso fuori per problemi fisici, con la Roma sempre più convinta a non esercitare il riscatto per il giocatore arrivato l'estate scorsa dal Psg.