La Fiorentina, dopo un sondaggio a vuoto nelle settimane passate, è pronta a muoversi per Daniele De Rossi. Girano i nomi di Sampdoria e Inter ma, secondo quanto raccolto da Violanews.com, sarebbe soprattutto il Milan il club che in questo momento si starebbe muovendo più rapidamente degli altri. Il centrocampista sta riflettendo, la Fiorentina insisterà ancora ma l’operazione non è facile. Per adesso è il Milan il club più vicino a lui ma capovolgimenti di fronte non sono da escludere.