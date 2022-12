Anche Daniele De Rossi cade nelle truffe. Una pagina di investimenti online ha usato il suo volto e una sua falsa dichiarazione per sponsorizzare il proprio profilo. Così l'ex capitano romanista ha risposto sui social: "Nel giro di pochi giorni stavo guadagnando decine di milioni di euro, e tutto in modo automatico". L'ex capitano della Roma ha smentito su Instagram: "Ogni 2/3 mesi mi trovo costretto a dover smentire (e denunciare alla polizia postale)notizie di questo genere. Non so spiegarvi perché abbiano deciso che il volto da mettere in mezzo per promuovere queste buffonate debba essere proprio il mio o perché dopo ogni denuncia riescano a riorganizzarsi sotto un altro nome/ società, né perché usino sempre me, fatto sta che è tutto, sempre assolutamente inventato di sana pianta. P.S. a chiunque vi proponga milioni di euro in pochi giorni fategli una pernacchia e andate avanti, a prescindere dal volto o dall'importanza o dalla simpatia dell'interlocutore".