sarà premiato questo pomeriggio per il Premio Nazionale “Pietro Calabrese” in cui all'ex-bandiera dellasarà assegnato il premio alla carriera. A margine dell'evento De Rossi ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti del suo presente e futuro, possibilmente da allenatore.“Lui è stato un fenomeno da calciatore. Avrà un inizio pesante dal punto di vista della pressione. La Juventus ti chiede tanto, ma se c’era bisogno di qualcuno con personalità hanno preso la persona giusta. L’obiettivo è vincere, ha una grandissima personalità”.“Negli anni ho visto allenatori a cui non davo una lira fare grandissime cose e viceversa. Non pensavo che Simone Inzaghi o Gattuso potessero diventare allenatori così bravi. Bisognerà vedere i risultati. Di sicuro ho grande voglia e qualche idea, ma innanzitutto devo prendere il patentino, poi si vedrà”“Che errore non deve fare? Non so. Il dirigente lo farà chi vuole farlo. Non mi sento di dare consigli, quelle poche parole che ho sentito, il fatto di tenere tutti quanti coi piedi per terra è un bene alla lunga. Fare promesse che poi non potrebbero essere mantenute. In una piazza passionale come Roma, accendere gli animi subito può essere un grande errore”.“Sono entrato in un’agenzia che si occupa di calciatori e allenatori. Fa parte dell’avvicinamento a questa professione, niente di più. Sono molto vicino a fare il patentino, spero di farlo al più presto e di avere opportunità importanti. In questo senso la Fiorentina è una piazza gigante, ci andrei a piedi. Qualsiasi squadra di Serie A sarebbe già una partenza importante. Sono gli obiettivi che qualsiasi allenatore ha”.sul rapporto coie su quello diha aggiunto: "Mi mancano sempre i tifosi, ma ogni cosa che dico ha un peso e va rispettato chi sta lavorando lì"