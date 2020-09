. Lunedì 7 settembre personaggi del mondo del calcio e giornalisti si ritroveranno a Soriano nel Cimino per la nona edizione della manifestazione che avrà luogo, a partire dalle ore 17, in piazza V. Emanuele ll e sarà condotta dai giornalisti Giuseppe Di Piazza del Corriere della Sera e Cristiana Buonamano di Sky Sport. Promosso dal giornalista Antonio Agnocchetti e dal sindaco della cittadina medievale del viterbese, Fabio Menicacci, il premio conferisce ogni anno al termine del campionato di calcio un riconoscimento a presidenti, dirigenti, allenatori ed ex calciatori, quale riconoscimento alla carriera. Verranno premiati anche giornalisti sportivi, firme di punta che hanno scritto e parlato di sport e personalità legate per passione o per lavoro al mondo sportivo.Come riferisce l'Ansa, sul palco per ricevere la "Castagna d'oro", simbolo di un prodotto tipico della zona, Guido Fienga Ceo della Roma e Maurizio Setti presidente del Verona. Quale riconoscimento alla carriera,. Saranno poi insigniti dell'onorificenza Pino Capua, specialista medicina e traumatologia dello sport e presidente Commissione antidoping Figc, Alfonso Morrone presidente Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi, Ilario Di Giovambattista direttore Radio Radio e Valeria Biotti scrittrice e conduttrice radiofonica. Premiati anche Massimo De Luca figura storica di Rai sport e i giornalisti Martina Maestri Vicedirettore e responsabile Skysport24, Andrea Di Caro vicedirettore Gazzetta dello Sport, Fabrizio Failla caporedattore Rai sport, Guido D' Ubaldo caposervizio Corriere dello Sport e segretario Consiglio nazionale Ordine giornalisti e gli inviati Pietro Pinelli Sport Mediaset, Alessandro Angeloni il Messaggero e Luigi Salomone il Tempo. L'evento ha il patrocinio del Coni, Figc, Lega serie A e serie B, Istituto per il Credito Sportivo ,Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti e Regione Lazio.