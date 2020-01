Il team manager della Roma, Morgan De Sanctis, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida con il Torino: "Mercato? Questa squadra è difficile da migliorare.Siamo sereni, convinti di avere un gruppo forte, con il quale arrivare a fine stagione facendo una stagione da protagonisti. Friedkin? Il livello di questa trattativa è talmente alto che non riguarda noi della parte sportiva. Siamo tutti concentrati per far bene stasera con il Torino e in futuro".