Paracadutato male.e il prestigio della cosiddetta Confindustria del calcio italiano. Che invero, nel corso degli anni più recenti, sembraa livelli da Camera di Commercio di Vergate sul Membro, ma ciò non può certo essere un motivo per lasciarsi andare. Perché, come da luogo comune, soltanto chi cade può risorgere.Dunque trasforma la caduta in volo, e il precipizio in sfida verticale.(Emirati Arabi Uniti, EAU): un lancio di paracadutisti sulla capitale emiratina, ciascuno di loro bardato coi colori di una squadra della nostra Serie A, con tanto diE magari sarà stato proprio questo l'inghippo: che forse, visto chi stava alla guida, i paracadutati saranno stati sparati sui cieli del confinante Oman.Anzi, a dirla tutta, non dà notizia dell'apertura di un ufficio della Lega di Serie A a Abu Dhabi né della presenza del povero De Siervo al summitper 20 minuti di orologio (dalle 11 alle 11.20).E magari si sarà anche impegnato, maTra ieri e oggi i media degli EAU, facilmente consultabili via web, non hanno dato il minimo rilievo alla cosa. Non se ne trova una riga. Anzi, a dirla tutta si trova poco o nulla sulla Serie A.. Più o meno come l'amministratore delegato, il cui passaggio a Abu Dhabi può essere sintetizzata con una formula matematica: Calcolato Zero.Però anche lui, diciamolo, se le va a cercare. Per dire, dal palco emiratino ha provato a sedurre il potenziale pubblico televisivo dell'area MENA (Medio Oriente e Nord Africa)E passi per Amrabat della Fiorentina, che è stato protagonista dei mondiali in Qatar, o Bennacer del Milan. Ma proseguire con Bourabia dello Spezia e Maleh del Lecce non è cosa che possa incendiare le fantasie.della cui esistenza non si sono accorti nemmeno a Napoli, è un po' come replicare il vecchio sketch di Walter Chiari sul sarchipaone. O lanciarsi con nello zaino delle scatolette Simmenthal anziché il paracadute. Si atterra male. Magari dove nessuno viene a raccoglierti col cucchiaino.