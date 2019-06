Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa al termine del consiglio odierno: "Il tema più importante di oggi è stato quello contro la pirateria. Abbiamo chiesto e ottenuto un budfget rilevante, di circa un milione di euro. Il lavoro si divide in quattro fasi: la prima riguarda l'analisi e monitoraggio delle violazioni. Esistono sistemi raffinati per individuare le fonti di contenuto illegale in rete. Ci affidiamo a soluzioni tecnologiche francesi, inglesi, israeliane e spagnole per individuare i punti di debolezza del sistema. Avendo un rapporto diretto con chi gestisce i social, chiederemo a soggetti come Twitter e Facebook di cancellare il contenuto in tempo reale. La Lega vuole proteggere i propri contenuti, tutelando chi ha speso soldi per i diritti. In questa lotta continua, c'è un nuovo punto: le Iptv, dove si acquistano i contenuti, pagando. Stiamo cercando di individuare e punire queste attività criminose. Vogliamo spegnere alcuni siti e tutte le attività a loro collegate. La seconda fase è quella legale: abbiamo ottenuto provvedimenti da parte del Tribunale di Milano, dove si chiedeva lo spegnimento di alcuni siti. Il processo è iniziato, non dobbiamo danneggiare il nostro calcio. La terza fase è quella della lobby: innanzitutto sul governo, affinchè si potenzino gli strumenti a disposizione. Vorremmo che il triste primato di paese facilmente pirata, venisse dimenticato. L'ultima attività è quella di comunicazione: lanceremo campagne attraverso il nostro sito e in mezzo al campo, compresi i led a bordo campo. Vogliamo spiegare questa cosa nel modo migliore possibile. Non vogliamo punire l'utente finale, ma spiegargli che la pirateria è un atto illegittimo che danneggia il prodotto calcio. In Italia, un utente su quattro è pirata. Insieme a colleghi della Premier, della Uefa e della Fifa, vogliamo bloccare la pirateria anche a livello internazionale, altrimenti alla prossima asta i diritti varranno molto meno. Stimiamo un danno di 150 milioni di euro l'anno a causa della pirateria. Abbiamo già un rapporto diretto con il governo".



SULLA SUPERCOPPA - "Noi cerchiamo sempre di rispettare i contratti. L'attuale prevede di disputare altre due finali in Arabia Saudita nei prossimi quattro anni. I sauditi ci chiedono di disputarla quest'anno, ma la scelta spetta ai club, non alla Lega. Le squadre stanno valutando, la Juventus ha anche recentemente cambiato allenatore. Con l'Arabia abbiamo dialogo, siamo trasparenti in merito alla pirateria. Loro ci raccontano una situazione in evoluzione: prima venivano venduti decoder illegalmente, ora il fenomeno pare essere superato. I contenuti, tuttavia, rimangono disponibili tramite il mercato nero".



SU MEDIAPRO - "Abbiamo un rullino di marcia molto stretto. Nell'ultimo mese abbiamo analizzato l'offerta, individuando punti di forza e debolezza. Nell'assemblea del 1 luglio vorremmo mostrare i passi avanti. L'offerta arrivata sin qui aveva tante questioni migliorabili".



SU SAN SIRO - "Sono amico e condivido gran parte delle battaglie del sindaco Sala. La dichiarazione di ieri credo sia arrivata per le tempistiche con cui è arrivata la dichiarazione in sensa opposto. Arriverà un accordo".