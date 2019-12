Lorenzo De Silvestri può diventare un giocatore del Bologna, ma non subito. Il terzino è in scadenza di contratto con il Torino e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo: se le firme non arriveranno entro fine gennaio, da febbraio sarà libero di firmare per una nuova società.



L'allenatore dei rossoblù, Sinisa Mihajlovic, lo vorrebbe già a gennaio come rinforzo della propria squadra ma il Torino al momento non sembra intenzionato a cedere il giocatore. Più probabili quindi che De Silvestri si trasferisca al Bologna a fine stagione da svincolato.