La partita di ieri contro il Verona potrebbe essere stata l'ultima per Lorenzo De Silvestri con la maglia del Torino. Il terzino destro dopo pochi minuti è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla spalla e la sua presenza in campo nelle prossime tre partite è a rischio.



La prossima volta che De Silvestri calcherà un campo di serie A potrebbe farlo con la maglia del Bologna: il terzino, che è in scadenza di contratto, è infatti in trattativa con la società rossoblù. Se non dovesse recuperare in tempo per gi ultimi impegni di campionato, la sua avventura in granata potrebbe essere già conclusa.