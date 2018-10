Lorenzo De Silvestri, difensore del Torino, ha parlato a Sky Sport: "Questo è un Toro che ha ampi margini di miglioramento. Con 12 punti in classifica sono fiducioso. Credo nello staff e nella società perché sanno dove dobbiamo andare. Sappiamo bene dove migliorare e quali sono le nostre lacune. L'attacco con Zaza-Belotti-Iago Falque? E' un reparto molto forte, ma ci sono anche tanti giovani importanti. In poche squadre nella mia carriere ho avuto a che fare con un attacco così. Poi a beneficiarne è tutta la squadra. Possiamo alternare tanti giocatori in avanti non soltanto di partita in partita, ma anche durante l'arco dei 90 i minuti".