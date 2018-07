Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, parla dopo il pareggio contro lo Sheffield United. Queste le parole riportate da la Gazzetta dello Sport: "Con la Lazio nell’ultima stagione ho giocato a tre ma fino all’anno scorso quasi sempre a quattro; con l’Olanda invece prima a quattro e adesso a tre. Finora non ho trovato difficoltà di adattamento. La cosa importante, comunque, è sapere come si deve lavorare individualmente nella linea dei difensori: se quelle cose sono chiare allora non cambia niente per me. L'impatto con l'Inter? Qui all’Inter si lavora duro, i compagni e i tifosi mi hanno accolto benissimo. Abbiamo affrontato quattro squadre e tutte giocavano in modo diverso: così ci si prepara al meglio per la stagione. Noi? Ci ho visto bene, ma si può ancora migliorare".



SULLO SCUDETTO - "Vedremo partita dopo partita dove possiamo arrivare. Vogliamo colmare il gap con le altre squadre che danno la caccia allo scudetto, Juve, Napoli, Roma: questo è l’obiettivo di una società ambiziosa. Dobbiamo lavorare tanto, cercare di migliorarci".



SU RONALDO - "Il calcio italiano avrà dei benefici, la Serie A sarà più interessante anche all’estero. I bianconeri sono imbattibili? Aspettiamo a dirlo… Io sono contento di essere all’Inter e credo di aver fatto un passo in avanti nella mia carriera".



LA SCELTA DELL'INTER - "Perché ho sentito la fiducia della dirigenza nerazzurra da subito. Mi hanno presentato un programma ambizioso esattamente come sono io. La scelta a quel punto è stata facile".



SU SKRINIAR E LAUTARO - "Milan è un giocatore fortissimo ed è una persona bravissima: per me è sempre bello trovarmi accanto a giocatori così. Lautaro? È davvero forte, si fa vedere sempre, fa i movimenti giusti: è ancora molto giovane ma si vede che ha tanta qualità".