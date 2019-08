Truffa de Vrij, la Lazio avrebbe trovato finalmente l'accordo. In via di risoluzione la questione tra i biancocelesti e Feyenoord riguardo ai due milioni di euro destinati agli olandesi per il trasferimento di Stefan de Vrij. Soldi mai arrivati, a causa di una truffa.



MERCATO LAZIO - L'ultima rata del pagamento era finita su un altro conto, un hacker era riuscito a truffare le due società. Come riporta il Corriere dello Sport, tramite un concordato a Nyon si è trovato un nuovo accordo: la Lazio verserà solo un milione nelle casse dei rossobianchi, di fatto risarcendo gli olandesi e chiudendo la questione.