Stefan de Vrij, neo difensore dell'Inter, ha parlato ad ad.nl del Mondiale e della sua nuova avventura in nerazzurro: "Non so se guarderò il Mondiale, vedrò le partite migliori, ma non pianifico nulla durante le vacanze. Abbiamo una breve sosta prima di iniziare una nuova avventura, devo riposarmi e farmi trovare pronto per l’Inter".