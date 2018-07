Dopo Nainggolan, Politano e Asamoah, l’Inter presenta Stefan de Vrij che ha scelto la maglia numero 6. Il difensore olandese risponde alle domande dei tifosi su Facebook e a quelle dei giornalisti presenti in sala stampa.



AI TIFOSI SU FACEBOOK - “Sto bene, è normale lavorare duro all’inizio del ritiro per prendere il ritmo giusto. I miei obiettivi? Voglio giocare tantissime partite per questa maglia e vincere il più possibile. Il video del muro? Non sono un buon attore ma alla fine ce l’ho fatta”



Che impatto ha l'arrivo di Ronaldo sulle prospettive di questa stagione?

“Penso che per il calcio italiano sia bellissimo, ma sono concentrato su questa squadra. Abbiamo appena iniziato e siamo carichi”.



Perché hai scelto l'Inter e il numero 6?

“Per la fiducia che la società mi ha dato, nessuno mi ha voluto fortemente come l'Inter. Credo nel progetto e nelle ambizioni della società. Ho preso il 6 perché mi è sempre piaciuto.



Ti trovi meglio con la difesa a tre o a quattro?

“Non ho preferenze perché ho giocato con entrambi i moduli anche con la Lazio, dipende dal mister”.



Nella tua scelta ha influito anche Spalletti?

“Ci siamo sentiti ed è quello che dicevo prima, nessuno mi ha voluto come l'inter e questo vale anche per il mister”.



Cosa ti aspetti da questa stagione sia in Italia che in Champions?

“Credo nel progetto, la società vuole crescere e anche la squadra si sta muovendo bene. Siamo ambiziosi e vogliamo fare bene”



Rigiocheresti l'ultima partita contro l'Inter?

“Ormai è il passato, non si può tornare indietro. È andata come è andata ma io ho fatto quello che ho potuto fino alla fine”