Attraverso il Match Programme diffuso dall’Inter in vista della sfida di questa sera contro il Napoli, il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, ha raccontato come ama trascorrere il proprio tempo libero.



“Hobby? Mi piace giocare alla Play Station, ma solo in compagnia. Nel tempo libero leggo dei libri, l’ultimo quello di Anthony Robbins, saggista e life coach. Il mio preferito è Le ali della libertà, mentre ho adorato la serie Westworld. Perché? Ha una trama su cui devi ragionare in continuazione. Ping Pong? Ci giochiamo spesso e dopo Brozovic sono il più forte della rosa. Lui è incredibile: qualsiasi sport, lo fa bene”.