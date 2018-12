Intervistato da InterTv a margine della sfida pareggiata 2-2 contro la Roma, il centrale olandese, Stefan De Vrij ha commentato così la gara: "Sono due punti persi secondo me. Una partita in equilibrio, ma potevamo vincerla e per questo siamo dispiaciuti. Nel finale, poi, entrambe ci abbiamo provato. Peccato non essere riusciti a fare i tre punti oggi. Reazione dopo Wembley? Secondo me lì non abbiamo fatto male anche se abbiamo perso. Anche oggi abbiamo fatto una buona gara, con occasioni da rete. Il mio primo Juve-Inter? Ho tanta voglia, mi piace giocare queste grandi partite. Sarà una bella sfida".