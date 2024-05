De Zerbi: "Non ho nessun club, ma se rimango a Brighton dovrò parlare con la società'

Nell'ultimo periodo il nome di: prima alla Juventus e poi al Milan, ma entrambe le società hanno fatto altre scelte con Thiago Motta favorito per la panchina dei bianconeri - c'è già un accordo verbale - e Fonseca in pole per quella rossonera. Per l'allenatore italiano si era parlato anche di Bayern Monaco o Barcellona, rumors e voci riportate dalla stampa straniera, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Premier League. E ancora al Brighton.- A confermare la volontà di andare avanti nel suo club, è stato lo stesso De Zerbi che ha risposto così alle voci su un possibile addio: "Sono sempre stato onesto, e anche adesso vi. Però, se dovessi rimanere a Brighton, ogni anno mi piacerebbe raggiungere il miglior obiettivo possibile, quello più in alto. Di questo dobbiamo discutere con il club".

- Al momento quindi ci sono tante voci ma la volontà dell'allenatore è quella di proseguire il profetto iniziato sulla panchina del Brighton: dopo aver portato la squadra a una storica qualificazione in Europa League - la prima nella storia del club - quest'anno ha chiuso il campionato a metà classifica (manca ancora una giornata, ma il sesto posto ormai è irraggiungibile)., chiunque voglia l'allenatore italiano dovrà pagarla.