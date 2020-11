Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla a Italia 1, nel corso di Tiki Taka, dicendo la sua sui gioielli neroverdi: "Boga e Locatelli scartati da Chelsea e Milan? Li abbiamo presi da molto giovani. Abbiamo avuto la bravura di prenderli a titolo definitivo e ora sono un patrimonio enorme della nostra società".



BEARDI E IL RIFIUTO ALLA JUVE - "Dipende da cosa vuole un giocatore. Conosco bene il ragazzo e so che lui vuole divertirsi. Ogni fine allenamento devo cacciarlo dal campo perché sembra un bambino al parco. Se vuole questo ha fatto bene a non andare, se invece puntava sulla carriera e sull’ambizione allora ha sbagliato".



SU CONTE - "Il suo ingaggio? Se prende quello stipendio significa che se lo merita e la storia lo dimostra".



SU UN FUTURO A LIONE - "Io non so niente, bisogna chiederlo a chi ha scritto questa cosa. Adesso non voglio pensare ad altro, sto bene qui e non sono frasi fatte".