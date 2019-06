Venerdì sera Roberto De Zerbi è arrivato a Firenze. Ma che quello dell’allenatore del Sassuolo fosse semplicemente l’inizio di un week end da turista, lo hanno creduto davvero in pochi. Albergo vicino al Consolato USA - scrive La Nazione - e quindi a due passi dal centro, e la sensazione forte e chiara che De Zerbi possa essere uno degli allenatori selezionati per il casting di Commisso in vista della costruzione della Fiorentina. La presenza in città del nuovo proprietario del club viola e dell’allenatore, dunque, potrebbe non essere stata una semplice coincidenza. Proprio come accadde quando Di Francesco fu intercettato vicino alla casa di Corvino, oppure, facendo un passo ancora più indietro, quando i Della Valle convocarono Prandelli e Guidolin. Il tecnico è legato al Sassuolo con un contratto in scadenza fra un anno (giugno 2020), quindi se la Fiorentina dovesse decidere di puntare su di lui dovrà prima trattare con il club emiliano. In ogni caso sul contratto esiste una clausola rescissoria di 3 milioni di euro.