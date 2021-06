"Sapevamo fosse così forte". L'ex allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, intervistato da Sky Sport24, parla con orgoglio della crescita del centravanti neroverde Giacomo Raspadori, arrivato nella nazionale di Mancini che stasera apre gli Europei con la sfida alla Turchia: "Giornata importante ed emozionante anche per me, oggi. Raspadori crescendo nelle giovanili del Sassuolo era come se si sentisse prestato alla prima squadra. Aveva solo bisogno di acquisire maggiore consapevolezza. Sulle sue qualità sapevamo fosse così forte".