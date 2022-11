Ieri sera l’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi ha rilasciato una lunga intervista a Sportitalia. Al suo interno l’ex allenatore del Sassuolo ha avuto modo di parlare con affetto del centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan, ritenuto tra i giocatori più importanti della sua esperienza in neroverde. Queste le sue parole:



“Al Brighton giocavano con il 4-2-3-1, non mi sembrava il caso di cambiare fin da subito. È un modulo che ho adottato anche a Sassuolo. Mentre utilizzo le mezzali a piede invertito perché si trovano con uno spazio più ampio quando entrano in possesso di palla. Mi ricordo Duncan che amava giocare a piede invertito”.



Ha poi parlato delle differenze tra Italia ed Inghilterra: "Qui in Premier League c’è una mancanza totale di pressione sui giocatori, in Italia sembra di fare un ritiro spirituale in qualsiasi categoria. In Inghilterra è tutto un altro mondo, c’è il day off in mezzo alla settimana che per me è come un giorno sprecato di lavoro, ma per loro è sacro. Nessuno dei due tipi di calcio è giusto, sono solo diversi"