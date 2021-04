, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Dazn al termine della vittoria contro la Sampdoria: "Oggi non siamo stati bellissimi, ma abbiamo fatto una grande vittoria, contro una squadra forte. Non eravamo nemmeno brillanti fisicamente, ci siamo portati dietro - un po' mentalmente e un po' fisicamente - la vittoria di Milano. Oggi non eravamo i soliti, abbiamo 10 punti dalla Sampdoria, 11 dal Verona e siamo a -3 dalla Roma. Abbiamo fatto un punto in più dell'anno scorso e mancano cinque partite. Se l'anno scorso era straordinario, figuriamoci quest'anno. E non è finita..."."La posizione di Marlon nasce dall'emergenza, non dalla volontà di fare una cosa nuova. Volevo qualcuno in panchina che spaccasse la partita, se avesse giocato subito Boga non ci sarebbe stato nessuno che avrebbe forzato nel secondo tempo. La Samp ha pressato forte, non ci ha lasciato il tempo per trasformarci da un sistema all'altro, quindi ho deciso di tornare al classico al 45'"."Nel primo tempo abbiamo fatto circolare la palla meno velocemente perché ci stavamo preparando a un'eventuale perdita del pallone. Nel secondo tempo siamo tornati al classico, potevamo giocare più in velocità. Tante volte veniamo etichettati come passaggi in orizzontale, ma è perché ci prepariamo alla perdita del pallone. Se giocassimo solo in orizzontale non avremmo il sesto miglior attacco"."Nei cambi ho fortuna, altre volte li ho studiati meglio e mi hanno dato torto. Ci sono 3-4 come Locatelli o Berardi che sono più forti, più pronti, gli altri è giusto tenerli tutti in considerazione. Sempre, non solo nell'emergenza"."Giocatore strepitoso. Purtroppo viviamo in un ambiente dove, prima di fare le valutazioni dei giocatori, valutiamo peso e altezza. Lui con mestiere e furbizia ruba molti palloni, dà una qualità incredibile. Può migliorare nella velocità di pensiero"."Al di là dell'aspetto classifica, metto davanti i rapporti e ciò che quest'ambiente mi ha dato. E' chiaro che far meglio di così diventa complicato, ma vi assicuro che sarebbe riduttivo scegliere in base alla posizione in classifica. Shakhtar? Io la notte non dormo per il Sassuolo, per capire cosa fare. Altre volte ho scelto di pancia, è un discorso complesso".