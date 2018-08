Quale tecnico la intriga di più in Serie A?

«Già detto di Spalletti, seguo con interesse Giampaolo, che si evolve continuamente. Per me avrebbe già meritato la chiamata di un top club».



Con Cristiano Ronaldo, la Juventus è ancora più lontana dalle dirette concorrenti?

«Al di là del portoghese, i bianconeri hanno la forza che deriva dall’abitudine a vincere. L’arrivo di Ronaldo dà lustro alla Serie A: adesso dobbiamo tornare a comandare, per fascino e spettacolo, nel calcio europeo, come capitava sino a una decina d’anni fa».



Il patron Squinzi le ha chiesto soltanto la salvezza per il Sassuolo?

«Non ci poniamo obiettivi precisi; tutti noi siamo curiosi di scoprire quanto possiamo crescere. Ora dobbiamo gestire il successo conquistato contro l’Inter. Varrà tanto per l’autostima, però guai se pensassimo oltre il prossimo incontro, a Cagliari».



Nella stagione a Benevento ha valorizzato in particolare Brignola. Quali giocatori del Sassuolo possono arrivare in Nazionale?

«Berardi ha i numeri per imporsi anche in azzurro. Poi vorrei aiutare nel grande salto Locatelli, un ’98 che non teme confronti con i play della Serie A, e Ferrari, che deve pretendere di più da se stesso, cominciando ad alzare l’asticella della sua ambizione. In assoluto sono orgoglioso di allenare, in una squadra con età media di poco superiore ai 24 anni, tanti giocatori di prospettiva: Berardi, Di Francesco, Duncan, Babacar, Lirola, Rogerio, Djuricic, Sensi e altri».



E Boateng?

«Unico, eccezionale. È stato il primo giocatore che ho voluto. Ha intelligenza e personalità, in campo e fuori. Avendo giocato in tanti Paesi, è bravissimo nell’aiutare i compagni stranieri ad ambientarsi subito nella nuova realtà».



Quanto le sono servite le esperienze negative di Palermo e Benevento?

«Tantissimo. Mi ritrovo più ricco, come allenatore e come uomo. A Benevento ho vissuto una stagione fondamentale. Ho imparato soprattutto a gestire calciatori importanti, come Sandro e Sagna. E ho conosciuto Vigorito, presidente straordinario. Ci sentiamo due volte a settimana: domenica è stato uno dei primi a telefonarmi per farmi i complimenti».



Cambia il calcio di De Zerbi?

«Il nuovo non finisce mai. Bisogna essere intelligenti per sfruttare le caratteristiche dei giocatori, senza rinunciare alla propria idea di base di calcio».

