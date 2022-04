Roberto De Zerbi è il vincitore del premio Bearzot, riconoscimento che viene assegnato ogni anno al miglior allenatore. A elogiare l'allenatore dello Shakhtar Donetsk ed ex Sassuolo è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina: "Il premio va a lui per il suo valore da allenatore e dell'uomo, la Figc sta lavorando per ospitare lo Shakhtar a Coverciano dal 20 aprile al 9 maggio".



IL VINCITORE - A commentare il premio, poi, è lo stesso De Zerbi: "E' un orgoglio rappresentare l'Italia all'estero, nel mio piccolo spero di aver espresso valori come la solidarietà e l'altruismo che caratterizzano da sempre il nostro Paese. Questo premio mi rende felice in un momento complicato".