Al termine del ko di Udine, Roberto De Zerbi ha parlato a Sky: "Partita simile alle altre, mi dà fastidio questa gara, oltre a Berardi nessuno si è preso la responsabilità di calciare. Nel secondo siamo stati più arrembanti ma non è andata. Aspettative troppo alte? No, ci sono mancati giocatori determinanti, siamo in una posizione di classifica dove rischi di stare nel limbo venendo ad Udine e non mettere tutto quello che avresti potuto".



SU SCAMACCA - "Sarebbe stata una variabile importante per noi. Se valutiamo questa partita capita di trovare queste squadre così, una squadra che si difende così è portata ad essere più cattiva ma anche noi dobbiamo essere più cattivi".