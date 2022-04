Roberto De Zerbi è pronto a volare a Istanbul. Oggi, un mese e mezzo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, l'allenatore italiano dello Shakhtar Donetsk parte alla volta della Turchia insieme al suo staff tecnico per iniziare la preparazione in vista di un tour europeo di amichevoli benefiche in favore del popolo ucraino colpito dall'invasione russa. Il tutto a partire dal prossimo 13 aprile, quando è in programma la gara col Besiktas, poi il 19 tocca al Fenerbahce. A seguire le partite contro Siviglia, Hajduk Spalato, Paris Saint-Germain e Lazio.