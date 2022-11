Ospite negli studi di Sportitalia, l’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi ha parlato così, tra la guerra in Ucraina e il suo possibile ritorno in Italia: “Guardiola è il numero uno da molti anni. Gli allenatori sono ladri di idee, devi prendere spunto e poi creare un qualcosa di autentico”



LA GUERRA - “Durante la guerra non ho avuto paura di morire, ero solo preoccupato per i giocatori. Allo Shakhtar stavamo costruendo una squadra speciale. A causa del conflitto sono stato costretto a lasciare tutto”.



SPALLETTI - “Con Spalletti abbiamo un buon rapporto è il miglior allenatore italiano perché rimane sempre delle proprie idee anche cambiando squadra e modo di fare calcio”.



BOLOGNA - “Ci sarei andato a piedi, è una delle migliori piazze d’Italia. Ma in quel momento ho ritenuto non fosse giusto per me. Non conosco Mihajlovic personalmente, ma c’è comunque tanta stima.”