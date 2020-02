Roberto De Zerbi si gode la vittoria per 4-2 sulla Roma. L'allenatore del Sassuolo ha dichiarato a Dazn: "Ha funzionato tutto bene, siamo stati squadra anche in fase difensiva. Massimo rispetto per la Roma, l'arrivo di un grande tecnico come Fonseca in serie A è un bene per tutto il calcio italiano. Questa squadra non ha limiti, i miei calciatori sono già forti ma devono ancora crescere a livello mentale. Nello spogliatoio ho detto che dovremo dimostrare chi siamo nella prossima partita contro la Spal. Berardi, Djuricic o Boga sono come dei figli per me, non posso scegliere a chi sono più legato".