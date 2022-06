Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del complicato calendario che ci sarà la prossima stagione: "La prossima stagione sarà doppia. Nel senso che si giocherà la prima parte fino alla metà di novembre, poi ci sarà la sosta per il mondiale in Qatar, e quindi, dopo un periodo di riposo, si riprenderà e si arriverà dritti fino al gran finale". L'ex tecnico del Sassuolo, ha aggiunto questo in merito alla questione: "Si dovranno effettuare due preparazioni, anche se il lavoro atletico non è più come una volta: ci sono allenamenti personalizzati e da questo punto di vista si è molto progredito. La cosa fondamentale è avere il riposo dopo la lunga tirata fino alla metà di novembre, perché il riposo è allenante".