Lo Shakhtar Donetsk giocherà alcune amichevoli in giro per l'Europa: gli uomini dell'italiano De Zerbi potranno così tornare a giocare dopo lo stop forzato imposto dalla guerra in Ucraina.



DATE - A fornire qualche dettaglio ci ha pensato Darijo Srna, ex Cagliari e leggenda degli arancioneri, dei quali oggi è ds: "La Uefa - ha detto l'ex terzino a Ukraina 24 TV Channel - ci ha permesso di organizzare delle amichevoli in Europa. Il 13 aprile giocheremo col Besiktas, il 19 col Fenerbahçe". Ancora da decidere le date delle altre sfide, che coinvolgeranno Siviglia, Hajduk Spalato, Paris Saint-Germain e Lazio.