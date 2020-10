. Prendete il regolamento per la gestione di un elevato numero di positività da Covid all’interno di una squadra: non avendo mai preso una decisione in merito, si è stati costretti aquando il Genoa si è trovato alle prese con 11 contagiati. E adessoI playoff rappresentano un’eventualità. A noi non piacciono e lo abbiamo detto più volte, ma potrebbero diventarenel caso in cuiper un certo periodo di tempo a causa della diffusione del contagio (anche perché nell’estate del 2021 ci sono gli Europei, che stavolta vengono davanti a tutto e non possono essere rinviati di nuovo). E allora, se i playoff sono una possibilità,Tra qualche settimana - non molte - le posizioni cominceranno a definirsi. Potrebbe esserci una squadra che va in fuga e prende il campionato in mano, oppure una coppia che fa il vuoto rendendosi praticamente irraggiungibile per tutte le altre. Decidere la formula dei playoff in quel momento diventerebbe, perchéper qualche squadra.Si allarga la lotta scudetto alle prime quattro o alle prime otto?: la capolista, o le due in fuga, sono troppo più forti per perdere lo scudetto. La si limita alla coppia di testa?: questi non sono playoff, è una finale, e le tv protestano perché le partite sono poche. E per le coppe? E per la salvezza?, quando la classifica ha preso forma? E avrebbero tutte le ragioni per pensarla così, ovviamente.Il calcio decida adesso, dunque, la formula dei playoff. Poiperché il campionato sarà andato avanti in modo regolare. Ma, se ce ne fosse bisogno,@steagresti