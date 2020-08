Intervistato da Mundo Deportivo, l'ex Barcellona Deco parla anche del possibile addio di Lionel Messi, corteggiato dall'Inter: "Non so cosa può succedere, ma ha un contratto. E' un giocatore che vuole continuare a vincere e dipenderà da quello che farà il Barça per offrirgli una squadra competitiva. Non ho parlato con lui, ma sono sicuro che è quello che pensa. Credo che debba pensare al suo futuro a livello sportivo. E' molto difficile prendere una decisione, perché parliamo della sua vita e non di uno che è stato al Barça per tre o quattro anni. Parliamo del miglior giocatore della storia del club e la sua famiglia è legata alla città. Non è facile. Però è chiaro che vuole continuare a vincere. Non immaginiamo un Barcellona senza Messi, ma può succedere".