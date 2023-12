Un duro colpo per il calcio italiano: salta, secondo quanto apprende Ansa, la misura contenuta nelle prime bozze del decreto Milleproroghe che prorogava gli sconti fiscali per gli sportivi, a partire dai calciatori, in arrivo dall’estero, contenuta inizialmente nel Decreto Crescita.



Come spiegato dalle stesse fonti, dopo una "accesa discussione" in Consiglio dei Ministri è saltata la proroga di due mesi (fino al 29 febbraio), quindi resterà la stretta che scatterà da gennaio, introdotta con uno dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale. L'impatto sarà immediato sul mercato di gennaio, visto che eventuali acquisti stranieri non potranno usufruire delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita.