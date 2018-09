, privata della sua giurisdizione sulle "controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche", che dalla prossima stagione sarebbero diventate materia diCome si legge sulla Gazzetta dello Sport,, consegnando tutto al tribunale amministrativo. Sarebbe stato un terremoto, soprattutto per la giustizia del calcio e avrebbe decretato il fallimento di una gestione commissariale fortemente voluta dal Coni. Il codicillo-bomba era contenuto, al comma 3 dell’articolo 41, nel, arrivavano quelle che, di fatto, avrebbero azzoppato la giustizia sportiva italiana, a cinque anni dall’ultima riforma.Tregua, vedremo se definitiva o temporanea. "Con il sottosegretario Giorgetti – ha spiegato in una nota ufficiale il numero uno del Coni – stiamo concordando di trovare un percorso giuridico che possa garantire maggiore velocità e certezza a tutte le parti in causa nelle decisioni che hanno rilevante valore economico, come le iscrizioni ai campionati. Non c’è alcun provvedimento definitivo — assicura Malagò – ma il Coni sta ragionando su una soluzione condivisa col Governo".È la condizione che ha posto Giorgetti al presidente del Coni, con cui necessariamente deve restare in piedi un’interlocuzione, anche sullaper un sistema che ha dimostrato, soprattutto quest’estate, di fare acqua da tutte le parti.Del resto, senza troppi fronzoli, il sottosegretario, già nell’audizione in Senato in cui aveva decretato la "morte" della candidatura olimpica a tridente, era stato molto chiaro.Un comma che interviene sul decreto legislativo 104 del 2010, quello che ha riformato la procedura amministrativa. In sostanza, si prevede la giurisdizione esclusiva del Tar del Lazio e la possibilità di appellare al Consiglio di stato i provvedimenti monocratici – come quello sul ricorso di Pro Vercelli e Ternana che recentemente ha fatto litigare il Tar con se stesso – "... nei soli casi in cui l’esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale". Precisazione che limiterebbe la finestra temporale delle controversie sulle ammissioni ai campionati, con cui il calcio italiano fa i conti ormai da tre mesi. Un tempo intollerabile, non solo per Giorgetti., dichiarando quello sul format "inammissibile" e l’altro sulle eventuali ripescate "improcedibile". Una mossa che potrebbe rafforzare la legittimità dei verdetti del Coni anche agli occhi del collegio della sezione Prima ter che. Presiederà il giudice Germana Panzironi, a meno che non decida di astenersi come le hanno chiesto le ricorrenti, in virtù di una sua presunta parentela con la responsabile dell’ufficio legale della Coni servizi.Uno: il Tar respinge i ricorsi e tiene in vita i pronunciamenti del Coni, che ha spedito le cinque ricorrenti al Tribunale federale nazionale (udienza venerdì).Due: il Tar accoglie e rende pienamente legittime le nuove udienze fissate da Frattini per venerdì e lunedì, in cui il Collegio di garanzia a quel punto dovrà decidere nel merito.Tre: il Tar si spinge fino a indirizzare l’esito dei passaggi successivi, pronunciandosi sulla legittimità del provvedimento con cui il 13 agosto Fabbricini ha bloccato i ripescaggi e fissato il format della B a 19.(mentre restano ferme Entella e Viterbese), chiamate a scendere in campo già in questo weekend. Anche se fino a 24 ore prima non sapranno in quale campionato.