Troy Deeney, attaccante del Watford, attacca senza mezze misure il Manchester United per la decisione di vendere in estate Romelu Lukaku all'Inter per poi affidarsi durante la sessione invernale a Odion Ighalo. Queste le sue parole a The United Stand: "Se ci pensi, la decisione che hanno preso su Lukaku è da matti. Hanno lasciato andare il belga per poi andare a prendere Ighalo. Che è uno che segna, ok, ma Lukaku? Quando era all'Everton lo hanno preso pensando che avessero bisogno di uno come lui, poi lo hanno preso e il suo primo controllo non era buono. Ha segnato 60 gol ma il suo primo controllo non andava bene".