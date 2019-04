Gregoire Defrel, attaccante di proprietà della Roma attualmente in prestito alla Sampdoria, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche della sua esperienza in blucerchiato e delle prospettive per il futuro. Queste le sue parole:



La Samp ha il diritto di riscatto a fine stagione: vorrebbe rimanere qui?

«Ho sempre detto che sto benissimo a Genova, come gruppo e anche fuori dal campo. Adesso è difficile parlare di questo argomento, vedremo cosa accadrà a fine stagione, quali obiettivi avremo raggiunto e cosa faremo l’anno prossimo».



Si aspettava una stagione così da protagonista?

«Ero carico, pur avendo la consapevolezza di dover dimostrare di nuovo quale giocatore io fossi. C’erano varie possibilità, ho scelto io la Sampdoria per la squadra e per i giocatori che aveva. Ero convinto di ripartire subito bene, e adesso spero di andare avanti su questi livelli sino alla fine»