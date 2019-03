Nel corso del Trophy Tour dell'Uefa, Alex Del Piero ha accompagnato la Champions League lungo la sua tappa indonesiana. E al sito ufficiale della federazione ha raccontato la sfida tra Ajax e Juve. "La sfida è grande. L’Ajax ha fatto un pareggio incredibile contro il Real Madrid, impressionando il mondo per il modo in cui hanno giocato - le sue parole -. La Juventus ha la possibilità di vincere la Champions League e non solo perché si trova ad affrontare l’Ajax. Sono molto forti e quest’anno c’è Cristiano Ronaldo che ha già dimostrato quello che è in grado di fare nelle due finali delle ultime quattro stagioni". Allegri? Sul mister, Del Piero non ha dubbi: "Max sta facendo un ottimo lavoro, nessuno può dire che non lo sta facendo, non è facile vincere in Italia ogni anno ed essere tra i migliori in Europa ogni stagione. La finale di coppa dei campioni ha molto valore, i tifosi della Juventus sono con lui, ovviamente dopo sette “Scudetti” consecutivi i tifosi ora vogliono vincere la Champions League".