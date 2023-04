. Un coro, migliaia di voci. Improvvise spontanee, come possono essere spontanee dentro un’arena sportiva, quando vengono messi in gioco i sentimenti.. Da cantare sperando di rievocare quella magia, quei momenti, quei giorni felici. Un omaggio, un’ovazione., l’altra sera, prima della partita con il Verona. Canta il poeta:. Che vive a Miami. Che ha investito lì i suoi soldi. Che è distante diecimila chilometri. Ma lo sappiamo: l’amore colma le distanze.In un momento così critico per il club un buon rifugio è sempre la nostalgia. Guardiamo indietro, quando il futuro ci fa paura.. Lo avevamo lasciato quasi undici anni fa. Il tempo va veloce, non aspetta nessuno. Ricordate?. C’era stata quella storia del contratto in bianco, c’erano state dichiarazioni poco opportune, c’era stato uno strappo sgradevole, c’era che anche le favole prima o poi finiscono e talvolta lo fanno così, in maniera violenta.. La settimana prima - battendo il Cagliari nel campo neutro di Trieste - la Juve di Conte ha vinto il suo primo scudetto. Comincia un’era, gli scudetti, da Conte ad Allegri fino a Sarri, arriveranno in catena di montaggio: nove di fila, Del Piero ha messo la firma solo sul primo. Poi si è sfilato.. “Un capitano! C’è solo un capitano!” hanno cantato i tifosi dello Stadium.. “Un capitano! C’è solo un capitano!”. Ma non è mica vero. Di capitani ce ne sono tanti, ce ne sono stati e ce ne saranno.