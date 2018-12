Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del tridente della Juventus paragonandolo a quello della squadra allenata da Marcello Lippi: "A me viene in mente la mia Juventus che vinse la Champions League. C’è una difesa molto forte, e in attacco tre giocatori chiamati a difendere nel momento in cui serve, a volte di posizione e a volte di recupero. Ci sono delle similitudini, ovviamente il mio riferimento è Dybala, mentre Mandzukic è il giocatore che riesce a fare gol e a dare tanta corsa come Ravanelli, e il leader carismatico Ronaldo è come Vialli. Allegri dice sempre che bisogna capire quando difendere e quando attaccare”.